حالة نادرة.. ولادة طفل لسيدة عانت العقم 4 سنوات بمستشفى طور سيناء

أجرى الفريق الطبي بمستشفى طور سيناء العام، اليوم، ولادة قيصرية لسيدة تعاني من رحم ذو قرن واحد، واستخراج جنينها الأول بعد علاج وأدوية دام لأكثر من 4 سنوات.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الفريق الطبي وقع الكشف والفحص الطبي، وتبين أنها تعاني من آلام نتيجة أن "الرحم" ذو قرن واحد ومبيض وأنبوبة واحدة بالناحية اليمني فقط دون وجود الناحية اليسرى.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى وضع السيدة تحت الرعاية الصحية اللازمة، مع تناول العلاج اللازم، والاستمرار عليه حتى حدث الحمل بالناحية اليمنى للرحم، ومتابعتها المتابعة المغلقة مع الأدوية اللازمة لتثبيت الحمل وربط عنق الرحم حتى الشهر التاسع، مؤكدا أن الفريق الطبي تدخل جراحيا حتى وضعت مولودها.