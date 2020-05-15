"توأم في الخير".. رانيا وهبة طبيبتان في مواجهة كورونا بعزل قها

"رانيا وهبة" طبيبتان ضمن الفريق الطبي الرابع المتواجد داخل مستشفى قها المركزي للحجر الصحي الخاص بمرضى فيروس كورونا تجمعهما الصداقة العميقة منذ سنوات وتحسبهم توأما ملتصقا من كثرة الأوقات التي تجدهما سويا.

اختارتا تخصص التخدير رغم صعوبته على الإناث ورغم اختلاف أماكن عملهما إلا أنهما أثبتتا قدرتيهما وتميزهما في عملهما، تجدهم في الإجازات سويا، أخوة وصداقة مربوطة بالحب والود في مواجهة الفيروس اللعين؛ هكذا وصفت المستشفى الطبيبتين في رسالة لها عبر صفحتها على فيس بوك

وأوضحت المستشفى في بيانها أن الطبيبتين هما رانيا شرف وتعمل أخصائية تخدير بمستشفى قها، وهبة حمدي وتعمل مدرس مساعد التخدير بمستشفى بنها الجامعي.

لفتت المستشفى إلى أنه عندما وقع الاختيار على رانيا لتكون أحد أعضاء الفريق الطبي الرابع، ورغم أن هبة لم تكن مرشحة للعمل إلا أنها بادرت وطلبت الانضمام للعمل في الفريق ليتشاركا سويا رحلة النضال والبذل والتضحية.

وقالت المستشفى في بيانها إن الرجولة ليس لها علاقة بالنوع بل هي مبادئ وشهامة وتضحية ومواقف ونحن أمام طبيبتين بمعدن إنساني نادر حيث أن الحب في الله ربطهما والعمل لله يجمعهم ولهما مواقف بألف رجل.