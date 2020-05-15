"إعصار محلي محطوط على كورونا".. الاحتفال بتعافي 3 ممرضات في قها

احتفلت إدارة مستشفى قها المركزي للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا بشفاء 3 ممرضات من الفيروس، حيث رددت المتعافيات وطاقم التمريض أغنية مهرجان كورونا التي تضمنت: "إعصار محلي محطوط على كورونا دخل البلد خلى الناس مجنونة.. فيروس وسافر كل الكون.. ملعون أبوها كورونا ملعونة".

قالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 179 شخصا بعد خروج 3 حالات اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.