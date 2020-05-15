"عزل قها" يستقبل ممرضة أصيبت بكورونا خلال مواجهة الفيروس

أعلنت إدارة مستشفى قها المركزي للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا إصابة إحدى الممرضات العاملات بإحدى الفرق الطبية السابقة بالفيروس ونقلها للمستشفى للعلاج.

ووجهت إدارة التمريض بالمستشفى، الشكر والتقدير لإدارة الفريق الطبي الرابع بمستشفى قها للحجر الصحي بقيادة الدكتورة سعاد حتاتة، وأحمد حسونة المدير الإداري، وانتصار المزين مشرفة التمريض، لجهودهم الكبيرة التي تكللت بالنجاح بنقل الممرضة المصابة للمستشفى للعلاج بعد تنسيق من وزارة الصحة.

من ناحية أخرى، وجَّه المستشفى الشكر للممرضة منار الشجاعة صاحبة الإنسانيات الرائعة وصاحبة البشريات دوما لكل المرضى والتي كانت تعمل 24 ساعة متواصلة وكانت من أكثر الناس فرحا بخروج وشفاء المرضى، أحبها كل المرضى وكانت ملاك رحمة لهم.

وكانت إدارة المستشفى قد كرمت أبطال الجيش الأبيض من الممرضين العاملين بالمستشفى احتفالا باليوم العالمي للتمريض، ووجه المستشفى لهم التحية والتقدير بهذه المناسبة على الصفحة الرسمية للمستشفى بفيسبوك جاء فيها رغم ثقل المسؤولية وعِظم المهمة فإننا على ثقة فيكم أنتم الأمل وأنتم رهاننا، وأنتم ضمان المستقبل وبلسم الحاضر.

في اليوم العالمي للتمريض تكريمكم تقدير وعرفان بدوركم اللامحدود وعظيم صنيعكم وشجاعتكم في مواجهة هذا الوباء.

أشارت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي الرابع المتواجد حاليا في مواجهة الفيروس، إلى أن التمريض هم عمود المستشفى الصلب وأيقونة التميز، بإخلاصهم وكفاءتهم وتجردهم لمهنتهم النبيلة، مشيرة إلى أن كل ممرضة وممرض رمز وشامة على جبين كل حر وما بالغنا بل أنصفنا في تكريمهم.