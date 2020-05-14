"وحوش التخدير".. "عزل قها" يحيي الطبيبين صبحي ويحيي

وجه مستشفى قها المركزي للحجر الصحي الشكر والتقدير عبر صفحتهاالرسمية بموقع "فيس بوك"، إلى الطبيبين أحمد صبحي وأحمد يحيي ضمن أعضاء الفريق الطبي الرابع المتواجد في مهمة علاج مصابي الفيروس حاليا بالمستشفى واصفة إياهما بـ "وحوش التخدير"

أوضح المستشفى في بيانه، أن "الدكتور أحمد صبحي، أخصائي التخدير بمستشفى شبين القناطر، والدكتور أحمد يحيى، أخصائي التخدير بمستشفى طوخ تجمعا في مكان واحد ولهدف نبيل وتحت مظلة واحدة في مستشفى قها للحجر الصحي، هم من يطلق عليهم فعلا الأبطال شباب تعفف عن أي سؤال ولبى النداء وكان فعلا شعلة النشاط، وجودهما علامة فارقة في الفريق الطبي الرابع، يعملان بحب وتفان وكأنهم أبناء هذا المكان، رغم طبيعة العم القاسية ولكنهم يسدون أي عجز في أي شيفت".

أضاف المستشفى أن الطبيب صبحي نموذج الطيبة والأخلاق وابن البلد ويحيى ابن الأصول ورجل الخير والعمل في صمت، متابعة "نفتخر بوجودكما والعمل معكما وما نراه يعكس صورة الطبيب المصري المتميز في مجاله".