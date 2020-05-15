الأزهر: استقبلنا 3040 عالقا بالمدينة الجامعية.. وننتظر 1400 آخرين

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية، إنّ المدينة الجامعية استقبلت 3040 مواطنا من العالقين العائدين إلى مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى: "ننتظر وصول 1400 مواطن يومي الأحد والإثنين، قادمين من 5 رحلات بالسعودية، ويوم 22 مايو 500 من الإمارات"، لافتا إلى أنّ المدينة الجامعية في الأزهر قادرة على استيعاب أكثر من 5 آلاف مواطن".

ولفت إلى أنّ جامعة القاهرة تستطيع استقبال 4000 مواطن، واستقبلت منهم 2800 مواطن، مؤكدًا أنّ الدولة تلبي كل طلباتهم.

وأكدت جامعة القاهرة أنّها تلقت تقريرا من الفريق البحثي الرئيسي بالجامعة، بشأن ما أنجزته الفرق البحثية العلمية لمكافحة مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" المكلفة بمتابعة مستجدات البحث العلميّ وتطوير علاج ومصل أو لقاح مضاد للفيروس، في إطار استراتيجية جامعة القاهرة لتحويل البحث العلمي لخدمة المجتمع.

وأوضح التقرير الذي أوردت الجامعة ملخصه، في بيان صحفي اليوم، أنّ جرت المبادرة ببروتوكول علاجي لتجريبه، يعتمد على دواءَيْن متوافرَيْن بالسوق بتكلفة قليلة، ويتفرد البروتوكول دوليا بالجمع بين العمل كمضاد للفيروسات وكضابِط أو منظم لجهاز المناعة، كما أنّهما بلا آثار جانبيّة تُذكر، إذ إنّ لأحد العقارين خواص مضادة للفيروسات بشكل عام، والاستراتيجية الثانية تهدف إلى ضبط رد جهاز المناعة ليكون ردا متوازنا، فالكثير من أعراض المرض تسببها زيادة في ردة فعل الجهاز المناعي، وكلا العقارين المقترحين لهما تأثيرات على خلايا ومسارات المناعة في الجسم.