محمد عثمان عن مشاركته في الاختيار: شرف كبير حققت به حلمي

كان الوقوف أمام الكاميرا حلمه الوحيد، وجاء الاختيار ليحقق له هذا الحلم، كما حقق أحلام غيره من الفنانين الشباب، بعدما سمع أن العمل بحاجة إلى العديد من الوجوه الشابة الجديدة، ويحالفه الحظ، أن يكون من بين المقبولين.

طالما حلم الشاب محمد عثمان، بالحصول على المشاركة في الأعمال الدرامية والسينما، حتى أتته الفرصة للمشاركة في مسلسل "الاختيار"، من أحد أصدقائه: "أنا اشتغلت لفترة في المسرح، وبحلم بالدراما، وقدمت علشان أشارك في الاختيار، وقبلوني وصورت أكثر من مشهد".

رغم أن مشاهد "محمد"، في المسلسل لا تتجاوز الـ5 مشاهد، إلا أنه حرص على الاستعداد لها جيدا، "درست الدور أكثر من مرة، عشان نفسي أنجح في أول تجربة ليا، العمل في الاختيار شرف لأي شخص، وسعيد أن بدايتي تكون في عمل زي ده".

أهم المشاهد التي صورها "محمد"، ذلك الذي تم تصويره أمام الفنان أحمد صلاح حسني، وهو يطلب منه الركوب في السيارة الأخرى، "مشاعر حماس الجندي الزائد، الراغب أن يكون في الصفوف الأولى، والذي يريد أن يكون بجانب قائده، كانت تلقائية مني، وكانت نابعة من جوايا".

مازالت متبقية لـ"محمد"، مشاهد لم تذع بعد، ومن المرجح أن تعرض في الحلقات الأخيرة من العمل، وفقا للسياق الدرامي.