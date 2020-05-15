محافظ بني سويف يطمئن على تجهيزات استقبال 1205 عائدين من الخارج

تفقد الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف، منذ قليل، مقر المدينة الجامعية "بنين" المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم.

وراجع محافظ بني سويف ميدانيا التجهيزات النهائية لاستقبال 1205 مواطنين قبل وصولهم بساعات، حيث رافقه خلال الجولة، بلال حبش نائب المحافظ، ولجنة تجهيز المقر من ديوان عام المحافظة والتي كلفها المحافظ لمتابعة أعمال التجهيز بالتعاون مع الجامعة ومديرية التضامن والجهات المعنية.

وتجول المحافظ داخل كل مكونات المبنى، متفقدا كل غرف النوم وتجهيزاتها والصالات والقاعات المخصصة للترفيه، ومطبخ المدينة، وكافة تجهيزات الإعاشة مراجعا كل التفاصيل والمتطلبات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات مع فريق العمل المختص والزيارات الميدانية السابقة، والتي تشمل تعظيم الاستفادة من المتاح، وتوفير المتطلبات الأخرى، بحيث يكون المبنى مجهزا بوسائل الإعاشة والراحة والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وحرص المحافظ على تفقد مبردات المياه التي تم توفيرها لكل المباني المجهزة، وسخانات المياه، وشنط المستلزمات الوقائية التي سيتم تسليمها للعائدين عند وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية، ووسائل الترفية والتسلية والرياضة وغيرها من التجهيزات التي وفرتها المحافظة بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني والجامعة. كما تفقد المحافظ مسار وصول المواطنين للمدينة والإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي.

وأكد محافظ بني سويف على أن ملف تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج والمقرر عودتهم له أولوية كبيرة في هذه الفترة، حيث تستمر جهود الدولة لإعادة كل المصريين العالقين بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وكلف المحافظ بسرعة تلافي بعض الملاحظات، وتكثيف العمل حتى الانتهاء منها قبل وصول المصريين العائدين من الخارج بوقت كافٍ، مثنيا على الجهود المبذولة في وقت قياسي، والروح القوية التي يعمل بها فريق العمل، مشيرا إلى أنه تم وضع نظام متابعة يتابع المدينة على مدار الساعة طوال فترة اقامة المواطنين بها المدة المقررة للعزل الصحي.