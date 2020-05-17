مجمع الخطارة مشروع التخلص من النفايات الخطرة.. أبرز التطورات في 10 نقاط

يعد مجمع المحارق بمنطقة الخطارة أحد أبرز مشروعات الصحة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة باعتبارها تمثل قضية أمن قومي، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين" بمحافظة الشرقية . تعرف على آخر التطورات في 10 نقاط.

1 - يقع المجمع في منطقة صحراية بمدينة الصالحية الجديدة.

2 - وضعت الصحة خطة استراتيجية لنقل جميع المحارق الموجودة بالمستشفيات والمراكز الطبية بالشرقية إلى مجمع المحارق.

3- تم نقل 3 محارق للنفايات الطبية الخطرة من منافذ تقديم الخدمة الطبية بـ "مستشفي القنايات المركزي، مركز طب الأسرة بالعزيزية، ومستشفي أبو كبير المركزي إلى مجمع الخطارة.

4 - يوجد بالمجمع حاليا 7 محارق.

5- دعمت وزارة الصحة المجمع خلال الأيام الماضية بعدد 2 محرقة إضافية.

6- عدد المحارق بمستشفيات الصحة بالمحافظة 14 محرقة، ومفرمة.

7- المجمع الجديد يوجد به غرف للنفايات، وغرف للموالدات، وغرف إدارية.

8- وتم إسناد الأعمال الجارية به لهيئة الإنتاج الحربي بتكلفة إنشائية بلغت 15 مليون جنيه.

9- جارٍ الانتهاء من عمل التوسعات لنقل 7 محارق للمجمع.

10 - محرقة مستشفى كفور نجم بقرية الخضارية بمركز الإبراهيمية ومحرقة مستشفى أولاد صقر أبرز المحارق على أجندة الصحة المقرر نقلها للمجمع