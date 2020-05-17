آخر موعد حضور 9 صباحا ودخول اللجان 10.. قرارات "شوقي" للثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من القرارات، خلال مؤتمر رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

ويرصد "الوطن" قرارات الدكتور طارق شوقي:

- تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو 2020، بدلا من 7 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كافة إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.

- الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال 48 ساعة.

- توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

- زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بدءًا من الساعة 10 صباحًا.

- تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور، على أن تكون المسافة بين كل طالب وزميله 2 متر.

- إجراء المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات.

- تعقيم لجان الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.

- التحرك للأدوار الساعة 8:30 صباحًا، وفقًا للوحات إرشادية، والملاحظ يتأكد من ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين.

- في حالة عدم الملائمة الصحية وارتفاع درجة الحرارة سيجري طلب سيارة الإسعاف للطالب داخل اللجان الامتحانية، والتحرك للمستشفى المختص، وإثبات ذلك في تقرير رسمي، ويثبت في محضر اللجنة، ويؤجل الامتحان للطالب للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.

- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان في منطقة حجر صحي في أي منطقة في مصر بنفس الدرجة الفعلية.

- في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء سير الامتحان، يعرض الأمر على المسؤول الصحي، لتحديد خروجه أو بقائه، وفي حالة الخروج، ينقل بسيارة إسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية، وفقًا لتقرير المستشفى.

- الطالب الذي يتأخر عن الحضور لمقر اللجنة الامتحانية حتى الساعة 9 صباحًا يعتبر غائبا، لأنه يجب أن يكون هناك وقت كاف للكشف وإتمام إجراءات التعقيم.

- الطالب الذي يغيب عن أداء الامتحان نظرًا لظروف قهرية مثل "تواجده في الحجر الصحي- إصابة" سيجري تأجيل امتحانه للدور الثاني بنفس درجة امتحان الدور الأول، ويسمح له في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول دور ثان يحدد موعده لاحقًا.

- هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والداخلية والتنمية المحلية خلال فترة عقد الامتحانات.

- يستطيع الطلاب أو أولياء الأمور الذين يخشون دخول الامتحان هذا العام، طلب تأجيل عقد الامتحان للطالب، للعام المقبل، على أن يعامل معاملة أداء الامتحان للمرة الأولى.

- مدارس STEM تخضع لكل إجراءات الثانوية العامة، وسيجري تطبيق كافة الإجراءات عليهم أيضًا.

- يستمر التشعيب الحالي لطلبة الصف الثاني الثانوي للعام المقبل، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا.