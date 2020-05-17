إصابة 3 من الأطقم الطبية بـ"الحسين الجامعي" بفيروس كورونا

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف على المستشفيات الجامعية بالأزهر، كواليس إصابات أفراد من الأطقم الطبية داخل مستشفى الحسين الجامعي.

وقال صديق، لـ"الوطن"، إن الإصابة واردة للجميع، ونعمل على عدم تفشي المرض من خلال الإجراءات الوقائية، وبالنسبة لمستشفى الحسين فهناك 3 إصابات بين الأطقم الطبية، وجرى عزلهم، وأجريت مسحات للمخالطين لهم، واتخذت جميع الإجراءات الوقائية.

وتابع: "نطمئن الجميع بأن المستشفى يعمل بالكامل، ولم يغلق الاستقبال، وهناك عمليات تعقيم، ويجرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والوضع في المستشفى تحت السيطرة".

وعن وجود إصابات أخرى بمستشفي سيد جلال، قال "صديق": "مستشفى سيد جلال لا يوجد به أي إصابات، وهناك مستشفى دمياط ومستشفى أسيوط، وليس بهما أي إصابات".

وعن تجيهزات مستشفى الأزهر التخصصي، قال إنه جرى تجهيز مستشفى جامعة الأزهر التخصصي؛ ليصبح مستشفى عزل لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من الأطقم الطبية وأعضاء هيئة تدريس الأزهر، والمستشفى تتوافر به جميع الإمكانات التي تجعله مقرا مناسبا للعزل والحجر الصحي الخاص بمصابي كورونا، وجرى إعداد وتدريب أطقم الأطباء والتمريض اللازمة.