تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بـ36 مليون جنيه في المنوفية

كشف المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن أنه جارٍ تنفيذ عددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة ٣٦ مليون جنيه تقريباً، موضحاً أن هذه المشروعات تتمثل في عمليات إحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعدة مناطق بمراكز المحافظة بإجمالي أطوال ٤٥ كم وأقطار مختلفة بقيمة ١٤ مليون جنيه، وكذا إحلال وتجديد ودق وتغويص ٢٧ بئراً ارتوازياً بمحطات مياه الشرب بقيمة ١١ مليون جنيه.

وأضاف رئيس شركة مياه المنوفية أنه جارٍ إحلال وتجديد وإعادة تأهيل عددٍ من محطات مياه الشرب بحاري ( كبيره - صغيره) بقيمة مليوني جنيه لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين بنفس الجودة والطاقة الاستيعابية.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ عملية إحلال وتجديد لشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات (معالجة - رفع) الصرف الصحي بتكلفة تُقدر بنحو ٩ ملايين جنيه، وذلك في إطار تكثيف العمل لوضع حلول غير تقليدية لتحسين خدمة الصرف الصحي بالمحافظة.وأكد المهندس محمد نجيب، أن هذا التطوير يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة وتوجهات الشركة القابضة للمياه، بالاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإطالة العمر الافتراضي لها، ورفع كفاءتها في إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.وذكر المهندس محمد نجيب، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء علي ظاهرة ضعف ضخ المياه، بجانب ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية وتحسين خدمات الصرف الصحي.