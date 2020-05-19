3 فنانين ارتدوا نفس القميص في دراما رمضان

انتشرت صور عبر السوشيال ميديا، لـ3 فنانين في دراما رمضان، يرتدون نفس القميص، وهم أحمد مجدي في مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبدهمعالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى،

الفنان الثاني أحمد داود في مسلسل لعبه النسيان"، وهو سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

والفنان الثالث كريم فهمي في مسلسل "ونحب تاني لية"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبدالغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.