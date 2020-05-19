ملتقى الفكر: الإسلام اهتم بالنظافة لرعاية صحة الإنسان

نظم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الحلقة الخامسة والعشرون لملتقى الفكر الإسلامي، وجاءت بعنوان "عناية الإسلام بصحة الإنسان"، وحاضر فيها: الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، الدكتور أسامة فخري مدير عام إدارة التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام، لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد مسعد، أنّ نعمة الصحة وسلامة الأعضاء من الآفات والأمراض من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، فبالصحة يتمكن المرء من أداء حق ربه جل جلاله، وحق نفسه، وحق غيره، وهي أهم ما يملك العبد في حياته، يقول النَّبِيُّ: (نعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ)، فكثير من الناس لا يقدرون هذه النعمة العظيمة، ولا يعرفون قيمتها، ولا يستثمرونها في موضعها الصحيح، ولا يقدرون أهميتها، فمن اسْتثمر فراغه وصحَّته فِي طاعة الله فهوَ المغبوطُ، ومَنْ اسْتثمرهما فِي معصية الله فهوَ المغبونُ.

ولفت إلى أنّ عناية الإسلام بالصحة لا يقتصر أثرها على المسلم فقط، لأن المرض لا يفرق بين مسلم وغيره، ولكن المرض عندما ينتشر، ينتشر بين الجميع.

وفي كلمته، أكد الدكتور أسامة فخري، أنّ عناية الإسلام بالصحة لم تكن أقلَّ من عنايته بالعلم، وإذا كانت أصولُ الطب التي وصل إليها الإنسان بتجاربه تدور حول حفظ القوة وعدم مضاعفة المرض، والحماية من المؤذيات وكلِّ ما يصيب الإنسان بالألم، فإننا نجد هذه الإشارات الدقيقة والعميقة للنبي في كثير من الجزئيات والأمثلة التي تمثل هذه الأصولَ الطبية.

وتابع أنّ من ذلك الحث على نظافة الفم وطهارته بالمضمضة والاستنشاق واستخدام آلة لتنظيف الأسنان؛ حفظًا للفم والأنف والأسنان، ومن كلام النبي في السواك: (مَا لَكُمْ تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا، اسْتَاكُوا، فَلَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، عِنْدَ كُلِّ طُهُورٍ)، يريد تبكيتهم على دخولهم عليه وأسنانهم مصفرة، تنبعث منها الرائحة، وفي السواك أيضًا يقول: (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ )، وكلنا يعرف شدة حرص الأطباء وكثرة وصاياهم على تنظيف الأسنان الذي يولد إهمال نظافتها أنواعًا من الأمراض في كثير من الأجهزة .