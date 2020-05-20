خباز يعترف بتفاصيل إنهاء حياة صاحب عمله في مدينة بدر: "عشان أتجوز مراته"

"أنا قتلت المعلم علشان أتجوز مراته وأخد المخبز" بهذه الكلمات اعترف "خباز" بتفاصيل قتل صاحب المخبز بالاشتراك مع زوجة المجني عليه وآخر، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهما بمتابعة خط سير القتيل والتخلص منه في نهار رمضان، وألقوا جثته في منطقة صحراوية، ودلت التحريات أن المتهم ارتبط بعلاقة عاطفية مع الضحية واتفق على الزواج منها بعد التخلص من زوجها، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة (مالك مخبز - مقيم بدائرة القسم) داخل سيارته وبها طعنات وجروح متفرقة بالجسم وبحوزته متعلقاته الشخصية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (زوجة المجنى عليه، عاملان أحدهما عامل سابق بمخبز المجنى عليه).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجنى عليه فعقد العزم على التخلص منه بمساعدة زوجة المجنى عليه والمتهم الثالث، وقيامهم بشراء 2 سكين، وتوجهوا إلى خط سير المجنى عليه أثناء عودته لمسكنه بسيارته، ولدى وصوله قام أحدهم بالدلوف للمقعد الخلفى للسيارة وشل حركة المجنى عليه، وقام الآخر بإلقاء مسحوق "النشادر" بوجهه ما أفقده الوعى وقاما بالتعدى عليه بعدة طعنات فأوديا بحياته، وتم بإرشاد المتهمين ضبط الأداتين المستخدمتين فى الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.