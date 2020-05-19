علي جمعة: اليهود طلبوا من العقاد تأليف كتاب عن "موسى" لكنه رفض

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الكاتب عباس العقاد ألف كتابا عن عبقرية سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- وكتاب للسيد المسيح، وعرض عليه اليهود بعدما قرأوا الكتابين أن يكتب عن موسى عليه السلام، وكان وقتها هناك نزاعا كبيرا بين العرب والصهاينة، فرفض "العقاد" كتابته.

وأضاف خلال برنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن "العقاد" كان لديه شيء يسمى بـ"مفتاح الشخصية"، وكلما ألف عبقرية من العبقريات يبحث عن شخصية هذا الإنسان، وإذا سرنا على هدا النهج مع سيدنا موسى نستطيع وضع مفتاحا للشخصية لدى سيدنا موسى يسمى الجدية، فكان جاد في حياته بينما سيدنا هارون لين.

وتابع: "بنو إسرائيل مع جهلهم وعدم تقواهم واختلاط الأمر عليهم كانوا متعبين لسيدنا موسى، لأنه كان جاد، وهما كانوا مش قادرين على الجدية دي"، لافتا إلى أن عناصر الجدية هي العلم، حيث تعلم سيدنا موسى بقوة وتعلم علم تلقيني ورحلته إلى مدين كما تعلم من الوحي، وكان محبا ومتشوق للعلم والمعرفة كما رأيناها مع قصته مع الخضر.

وأوضح أن من بين صفات سيدنا موسى الصبر، وكان مع الحق دائما ورقيق القلب "ورث الصفة دي من أمه"، كما أن الحياء كان ملازما له.