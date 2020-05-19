بالبث عبر منصاتها.. الأوقاف تحتفل بليلة القدر بمشاركة كوكبة من القراء

تحتفل وزارة الأوقاف بليلة القدر وتحيي الليلة المباركة بنخبة من أعلام القراء والعلماء والمبتهلين من خلال موقعها الالكتروني، وصرحت الدكتورة هدى حميد معوض مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف، بأن من أهم المشاركين في هذه الليلة المباركة من قراء القرآن الكريم القارئ الإذاعي الطبيب الدكتور أحمد نعينع، والقارئ الإذاعي الشيخ محمد علي الطاروطي، والقارئ الإذاعي الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الإذاعي الشيخ محمود الخشت، والقارئ الإذاعي الشيخ طه النعماني، والقارئ الإذاعي الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الإذاعي الشيخ محمود الطوخي، والقارئ الإذاعي الشيخ ياسر الشرقاوي.

ومن علماء وزارة الأوقاف المشاركين في هذه الليلة بمجموعة من الكلمات الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، والشيخ محمد عيد كيلاني مدير عام المساجد الحكومية، والدكتور صبري غياتي مدير عام شؤون القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور أسامة فخري مدير عام التحرير والترجمة والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

كما يشارك من المبتهلين المبتهل الإذاعي الشيخ محمد عبدالقادر أبو سريع، والمبتهل الإذاعي الشيخ جمال حسين، والمبتهل الإذاعي الشيخ عبداللطيف عزب، والمبتهل الإذاعي الشيخ بلال مختار، والمبتهل الإذاعي الشيخ شريف خليف، والمبتهل الإذاعي الشيخ إبراهيم راشد، والمبتهل الإذاعي الشيخ محمود عوض الله، والمبتهل الإذاعي الشيخ شعبان عبدالجيد.

وسيبدأ بث الاحتفال الكترونيًا مساء اليوم 19 مايو 2020م في تمام الساعة التاسعة مساء وحتى صلاة الفجر، وذلك عبر بوابة الأوقاف الالكترونية ومنصتها العلمية وعلى صفحة فيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضًا.