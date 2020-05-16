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محمود مسلم

بريد الوطن .. ولاحد غيرك

كتب:

بريد الوطن
09:39 ص | السبت 16 مايو 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

 كنست قلبى وفضيت مطارح

وزرعت وردة وفل طارح

قليت بأصلى وقلت أجرب

ورغم سنى طلعت أقاوح

لشط قلبك دقوا المراسى

يا حلوة حبك يدوب مقاسى

ف الإيد مكبل

والعقل طبل

وبحب سجنك

داخله بمداسى

لا خد أحمر ولا عين بتسحر

هزوا فى شعورى

وعنيا قالوا الواد ده قاسى

ساحراله يمكن

بحجاب معلق

فى السدر نايم

أحلى التماسى

حاجزله مطرح!!

كل المطارح

إكنس ما تكنس

قاعد مربع والرمش جارح

سامح لطف الله

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