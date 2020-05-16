بريد الوطن .. ولاحد غيرك

كنست قلبى وفضيت مطارح

وزرعت وردة وفل طارح

قليت بأصلى وقلت أجرب

ورغم سنى طلعت أقاوح

لشط قلبك دقوا المراسى

يا حلوة حبك يدوب مقاسى

ف الإيد مكبل

والعقل طبل

وبحب سجنك

داخله بمداسى

لا خد أحمر ولا عين بتسحر

هزوا فى شعورى

وعنيا قالوا الواد ده قاسى

ساحراله يمكن

بحجاب معلق

فى السدر نايم

أحلى التماسى

حاجزله مطرح!!

كل المطارح

إكنس ما تكنس

قاعد مربع والرمش جارح

سامح لطف الله

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com