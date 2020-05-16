بريد الوطن..هيئة مياه الشرب ترد على شكوى أهالى "قلوصنا"

إيماء إلى ما نشر بجريدتكم بتاريخ 10 مارس الماضى تحت عنوان «حل مشكلات قلوصنا يا محافظ المنيا»، نحيطكم علماً بأنه طبقاً للمخطط العام لمشروعات الصرف الصحى مقرر صرف قلوصنا على قرية دفش، ثم على قرية منقطين، ثم على محطة معالجة صرف صحى سمالوط القائمة، التى تحتاج إلى توسعات لاستيعاب تصرفات تلك القرى طبقاً لطلب شركة مياه الشرب، يلزم قيام الوحدة المحلية مركز سمالوط توفير مساحة أراض مناسبة أملاك دولة أو تبرع أهالى بالمجان تصلح لإقامة توسعات محطة معالجة صرف صحى سمالوط، وكذلك الحصول على موافقة شركة مياه الشرب على الاستغناء عن الموقع المقترح بقرية قلوصنا «عملية ملغاة» لإقامة محطة الرفع.

محاسب غادة عبدالمنعم - مدير إدارة العلاقات العامة

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