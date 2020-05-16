بريد الوطن.. تورتة النجومية التليفزيونية

شرع عدد ممن يوصفون «بالنخبة» فى الدخول فى صراع عنيف أثناء ظهورهم على شاشات التليفزيون وشاشات الفضائيات لإثبات قدرتهم الفائقة على خطف الكاميرا وذلك بالتصدى للفتوى فى موضوعات دينية وحياتية فى المرحلة الراهنة، وذهبوا إلى أبعد ما يكون فى هذا الشأن بتحليل الإفطار فى شهر رمضان المعظم لعامة المسلمين فى زمن كورونا، ونسوا أو تناسوا أن الصراع على اقتناص قطعة كبيرة من تورتة النجومية التليفزيونية فى هذا الشهر الفضيل أو فى غيره، لا يجب مطلقاً أن تكون من بوابة الترخيص بإفطار الشهر الكريم للأصحاء دون عذر قهرى بحجة الحياة فى زمن كورونا، وما يعنيه ذلك من التعدى على أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه يحرم المساس بأحد فروض الإسلام الثابتة بنصوص قطعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما أنه كذلك فاتهم أن الكلمة الفصل فى هذا الشأن يختص بها الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأطباء التقاة الثقاة، فيا طلاب الشهرة والنجومية التليفزيونية إياكم والمساس بحد من حدود الله وشرائعه، فالحلال بيّن والحرام بيّن، والمسلمون عند شروطهم ما لم يحرموا حلالاً أو يحللوا حراماً، كما أفاد الحديث الشريف، واحترسوا فلا تبيعوا آخرتكم بدنياكم.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

القاهرة

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