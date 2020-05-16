بريد الوطن..كورونا وحكاية الثلاث شمعات

لأول مرة فى التاريخ تعيش البشرية فى حالة هلع عام فى جميع أنحاء المعمورة من وباء عالمى لم تعهده من قبل، لقد كتب الكثير عن هذا الفيروس وتأثيراته المدمرة على الإنسان والمجتمعات وطرق الوقاية منه، بحيث لم يتبق شىء لم يذكر، حتى صار ما نقرأه مكرراً، ولكن أركز على أمرين إيجابيين لهذا الفيروس، فلكل شىء جانب مشرق ومظلم، فالخير لا يعرف إلا بالشر، فلهذا كشف لنا أن العالم بكل جبروته ومعداته فشل فى مقاومته، وأظهر كم هو ضعيف هذا الإنسان، خاصة المتكبر والمدعى العظمة والأنا، وكشف أيضاً خطايانا وتديننا الظاهرى، وكشف كذبنا على أنفسنا وعلى بعضنا البعض، وفى هذا المقام يحكى أن هناك أربع شمعات كانت مشتعلة فى هدوء تام، فقالت الأولى أنا السلام، لكن لا أحد يرغب فى وجودى، لذلك يجب أن أنطفئ، ثم قالت الثانية أنا الإيمان ولكن للأسف يعتقد العالم بأن لا أهمية لوجودى فلماذا أستمر فى الاشتعال؟! فانطفأت، ثم أخذت الشمعة الثالثة فى الحديث قائلة أنا الحب، ولكن لا أملك القدرة على بقائى مشتعلة، لأن الكراهية طرحتنى جانباً، ثم دخل طفل فحزن لانطفاء الثلاث شمعات، وقال يجب أن تبقين مشتعلات حتى النهاية، فهمست الشمعة الرابعة لا تخف ما دامت شمعتى متقدة، لأنك تستطيع أن تضىء بها الشمعات الأخريات، لذلك يجب ألا نطفئ الأمل بداخلنا مهما كانت الظروف.

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