"حمادة" يكتشف مكان ابنة "رضوان" الحقيقية.. مسلسل البرنس الحلقة 26

اشتعلت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس المذاع على قناة DMC طوال شهر رمضان، بعدما حاول أشقاء رضوان العثور على ابنته لأنها السبب الوحيد الذي يمنعه من قتلهم، فعرضوا مكافاة قدرها 500 ألف جنيه لمن يخبرهم بمكانها.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل البرنس

بدأت أحداث الحلقة بتلقي فتحي "أحمد زاهر" مكالمة هاتفية من كيلاني صبي الأسطى محمود، يخبرهم أنه على استعداد أن يحضر مريم الفتاة التائهة بشرط الحصول على مبلغ قدره 2 مليون جنيه، وبالفعل يلتقي بفتحي، ويحضر طفلة من الشارع "مزيفة" ويسلمها لفتحي.

يراقب حمادة "محمد مهران" ما يحدث ويكتشف أن الفتاة مزيفة، وأن ابنة رضوان الحقيقية موجودة لدى الأسطى محمود "محمد جمعة".

يحتجز رضوان شقيقه عادل "أحمد داش" والذي انخرط في الإدمان، ويحاول الهرب من المنزل للحصول على المخدر، لكن شقيقه يمنعه من الخروج، ويحاول السيطرة عليه.

ويذهب عبد المحسن "إدوارد" إلى رضوان في محاول بائسة لإنقاذ حياته من انتقام رضوان ويحاول إعطاءه 250 ألف جنيه كتعويض منه، لكن رضوان يرفض ويطرده خارج منزله.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.