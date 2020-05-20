تمهيدا لعودة الجلسات.. الهيئات القضائية تستعد لعودة محاكمها بعد العيد

تواصل الهيئات القضائية اتخاذ الإجراءات والتحضيرات اللازمة لعودة العمل بالمحاكم بكافة تخصصاتها عقب أجازة عيد الفطر.

ووفقا لمصادر قضائية فإن كل هيئة ومحكمة تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودة العمل بها؛ حفاظا على أعضائها والمتقاضين والمترددين عليها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد؛ حيث تقرر إلزام المترددين على مباني المحاكم وقاعاتها ارتداء الكمامات مع اتخاذ إجراءات تعقيم وتطهير القاعات والمباني بصفة مستمرة أثناء انعقاد الدوائر.

ومن جانبها قررت محكمة النقض استخدام مركز المعلومات بالمحكمة في إجابة استفسارات ذوي الشأن والمتقاضين أمامها دون حضورهم لتقليل عدد المترددين عليها وعدم زيادة الأعداد خلال عودة انعقاد دوائرها مع استخدام أجهزة الفحص لاستخدامها مع المترددين عليها مع بدء عودة الانعقاد.

وقررت محكمة استئناف القاهرة عودة العمل بجميع دوائر المحكمة ومأموریاتها بدءا من يونيو القادم بحيث تنعقد الدوائر الجنائية ونقض الجنح في الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد؛ والدوائر المدنية عام وتعويضات وتجاري وإيجارات وعمال وطلبات رجال القضاء ودوائر الأسرة تنعقد أربعة أيام هي السبت و الأحد والثلاثاء والأربعاء أسبوعيا.

ولكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين.وكلفت محكمة استئناف القاهرة حرس المحكمة ومأمورياتها بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي قررتها لعودة العمل بعد أجازة عيد الفطر.