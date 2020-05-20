"صاحب الفضل": حصلت على أجر عن مشاركة صورتي في مسلسل البرنس

أكد الفنان أحمد عبد الحى، المعروف بصورة "صاحب الفضلل"، في مسلسل البرنس، من بطولة الفنان محمد رمضان وإخراج محمد سامي، أنه شارك بصورته في المسلسل مقابل أجر.

كما أشار الفنان أحمد عبد الحى، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على "إكسترا نيوز"، إلى أنه يشارك بصورة جديدة ستظهر في الحلقات القادمة، وحصل على أجر نظيرها أيضًا.

وتابع: "كنت أتمنى أكون موجودا في العمل، ويديني محمد سامي المساحة، واللي جاي أحسن، وأخدت أجر على الصورتين، واحدة طلعت والتانية مش عارف هتطلع إمتى، وروجينا فنانة شاملة وأدت دور مش أي حد كان يعمله، وأنا بشكرها على إن أداءها أثر على الصورة".