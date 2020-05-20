أمطار خفيفة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار على مصر

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار يوم الجمعة.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الثلاثاء المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 20 مايو

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب الصعيد، جنوب البحر الأحمر، الوادي الجديد، ومطروح.

خريطة سقوط الأمطار اليوم 21 مايو

احمتال سقوط أمطار خفيفة على الوادي الجديد، جنوب البحر الأحمر، صعيد مصر، جنوب سيناء، خليج السويس، غرب الدلتا، وقد تصل إلى القاهرة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم 22 مايو

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

وطالب المركز، المواطنين، بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على سواحل البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.