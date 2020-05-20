"بورنس ومايوه".. "صاحب الفضل" يكشف تفاصيل مشاركته بـ"صورة" في البرنس

أعرب الفنان أحمد عبدالحي، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير لمسلسل البرنس الذي يشارك فيه بصورة "صاحب الفضل"، حيث لم يظهر سوى بصورته الفوتوغرافية فقط معلقة على الحائط ضمن أحداث المسلسل الذي يُعرض حاليا خلال دراما رمضان.

وقال "صاحب الفضل"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه شارك في العديد من الأعمال الدرامية، متابعا: "ظهرت هذا العام في مسلسل فلانتينو الذي يقوم ببطولته الزعيم عادل إمام، كما قدم من قبل دور سعد زغلول في أحد الأعمال الفنية ولكن توقف هذا العمل بسبب كورونا، كما قدمت دور محمد على باشا في أحد الأفلام التسجيلية".

وأشار إلى هذه الصورة عمرها 10 أشهر، حيث كان يشارك بها في أحد الإعلانات التليفزيونية بمايوه أحمر، وشاهدها المخرج محمد سامي، وطالبني بصورة جديدة في "البرنس".

وأتم: "عملت بدلة عليها عباية، وقالوا صورتك هتبقى لأكبر تاجر مخدرات في المسلسل".