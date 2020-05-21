التعليم العالي: نستخدم تكنولوجيا البيانات الضخمة لتحليل أرقام كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ الحكومة تعمل منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، منتصف فبراير الماضي، بشكل مؤسسي.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "نعمل باستخدام تكنولوجيا البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لكي نستطيع الوصول إلى بعض التحاليل لبناء قرارتنا وإدارة الأزمة خلال المرحلة الحالية والسابقة".

وتابع: "نحلل حركة السكان من خلال الأقمار الصناعية ونقيس نسبة الانبعاثات لمعرفة الكثافات وتوزيع السكان على مستوى الجمهورية، والتزامهم بقرارات الحظر".

وواصل: "نرصد تحليل الواقع للإصابات اليومية، من خلال إدارة وزارة الصحة، ومن هذا التحليل نستطيع التنبؤ واستشراق المستقبل للحالات التي يمكن أن تتنبأ بها معدلات الانتشار، ونعمل أيضًا على قياس النسبة المئوية للنمو اليومي من كل حالة، وكل رقم نحلله بشكل دقيق، لنصل إلى سؤال شغل العالم وهو متى سينتهي الوباء سواء عالميا أو في مصر".