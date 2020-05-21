التنمية المحلية: استرداد 5 ملايين و16 ألف متر من أراضي الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تلقى تقريرا من غرفة عمليات الوزارة، خاص بما تم إنجازه من تعديات على أراضي وأملاك الدولة، سواء التعدي بالبناء على الأراضي بالبناء أو الزراعة بها، موضحا أن التقرير يرصد ما تم إزالته مند 18 مارس الماضي، حتى 19 مايو الجاري.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن المحافظات نجحت في إزالة 6694 حالة تعد، واسترداد ما يقرب من 5 ملايين متر مربع، و16 ألف فدان من أراضي وأملاك الدولة، بعد التعدي عليها من بعض المواطنين ضعاف النفوس، سواء بإقامة مباني أو أسوار حول الأرض.

وأشار إلى قوات إنفاد القانون، بالتعاون مع مديريات الأمن، نجحت في إزالة 5210 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 1484 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة، ليصل إجمالي الأفدنة التي تم استردادها بعد التعدي عليها، إلى 16 ألف فدان، وإزالة 6525 حالة بناء مخالف على مساحة 873 ألف متر، وإزالة 12974 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية الخاصة بإجمالي أفدنة 3587 فدان، لافتا إلى أن أكثر المحافظات التي شهدت إزالات للتعديات، هي الجيزة والقاهرة وكفر الشيخ والمنيا.