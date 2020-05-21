الهيئة الهندسية: إنشاء "بشائر الخير 4" في رشيد الجديدة بعد عيد الفطر

كشف اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، تفاصيل مشروع "بشائر الخير 4" بمدينة رشيد في البحيرة، إذ أُنشئ بمسطح نحو 35 فدانا بـ33 بلوكا سكنيا بواقع 4630 وحدة سكنية، و8820 مترا مربعا تجاريا ومسجد ومستشفى ومركز تدريب مهني وناد رياضي.

وأضاف العزازي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه جرى التنسيق مع وزير الإسكان بزيادة مساحة المشروع من 20 فدانا إلى 35 فدانا لتدخل ضمن نطاق إنشاء مدينة رشيد الجديدة، وجرى دراسة تصميمات المشروع مع وزارة الإسكان، موضحا أنّهم بدأوا تسوية الأرض وردمها وعمل الجسات وأماكن الخوازيق وإنشاء محطة خلط خرسانة للبدء في إنشاء "بشائر الخير 4" بعد عيد الفطر.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.