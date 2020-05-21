كريمة: يجوز إخراج زكاة المال عامين لدعم جهود الدولة في مواجهة كورونا

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه يجوز إخراج زكاة المال عامين لمواجهة جائحة كورونا، إذا بلغ المال النصاب وزاد عن حاجة صاحبه الأصلية.

وناشد كريمة، في برنامج "نور النبي"، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدى البلد"، بإخراج أموال الزكاة لمدة عامين، موضحًا أن هذه الأموال ستوجه لدعم ميزانية الدولة، ودفع وباء كورونا.

وأردف: "يمكن أيضًا إخراج زكاة الأنعام، فالزكاة ليست ذهبا وفضة فقط ومن يملك 30 من البقر والجاموس وأكثر، و40 من الغنم والماعز فأكثر، ومن لديهم مزارع يجب أن يخرجوا زكاة أيضًا، وهناك شركات حصلت على مئات وآلاف الأفدنة، وإذا كان صاحب المزرعة يسقي بشكل ضعيف فسيخرج عن 10% وإذا كان يتكلف سقية فسيخرج 5% طالما وصل المنتج الزراعي إلى 4.5 أردب، وإذا بلغ القطن 5 قناطير فصاعدا يخرج صاحبه الزكاة".