كريمة: حصول الجمعيات الخيرية على نسبة من التبرعات سحت وخيانة للأمانة

قال الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن العمل في المؤسسات الخيرية يجب أن يكون تطوعيًا، مشيرًا إلى أن لائحة التضامن الاجتماعي تلزم المؤسس، ومجالس الإدارات، ومجالس الأمناء بالعمل تطوعًا.

وأضاف "كريمة"، في برنامج "نور النبي"، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدى البلد": "من هنا يحرم أخذ جنيه واحد، أي أموال أو مكافآت، إلا الحصول على مقابل تكلفة وسيلة المواصلات".

وأردف: هذا الكلام ممنوع شرعًا وقانونًا، موضحًا أن "العاملون عليها" كان يقصد بها "أن هناك رجلًا مخصصًا لجمع الزكاة وصرفها، فقد كان يجمع في الجبال الذرة والقمح والتمر ويأتي بالخراف والماعز والبقر".

وواصل: "إنما النهاردة مجالس الإدارات، لواءات ومستشارين وأطباء، مينفعش ياخدوا، وإن أخذ أخذ سحتًا وخان الأمانة، وبعضهم بيشتري هواء في بعض القنوات ويعملوا دعاية للجمعية من أموالها".