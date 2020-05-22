ضبط 708 كيلو لحوم فاسدة في حملة بالمنوفية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور خالد الحاج على مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، حملة للمرور على مصانع إنتاج المواد الغذائية بنطاق المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 708 كيلو لحوم مصنعة فاسدة، وتم سحب عدد 5 عينات أغذية مختلفة وإرسالها للتحليل ، وتم تحرير محضر 96 لسنة 1986 لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية ومحضر 97 لسنة 1986 لعدم حمل المدير المسؤول شهادة صحية.

شارك في الحملة، عبد الله الشاعر فنى إحصاء بالمديرية، وعلى السبع مراقب أول الأغذية بإدارة شبين الكوم، ومحمد عبدالفتاح مفتش الأغذية بالإدارة، وأكدت المديرية استمرار عمليات التفتيش والمتابعة لمصانع إنتاج المواد الغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.