بسبب كورونا.. 5 جمع في رمضان بلا صلاة جماعة

شهد شهر رمضان لهذا العام وجود 5 جمع به، صلى المسلمون جميعها في منازلهم ظهرًا بسبب جائحة كورونا، حيث يستمر غلق المساجد منذ يوم 21 مارس الماضي، حيث قررت الأوقاف آنذاك تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد، بسبب انتشار وباء كورونا، وتأكيد الأوقاف على أن التجمعات بوابات لنقل الوباء.

ودعت الوزارة، المصريين للالتزام بتعليماتها، وأداء صلاة الجمعة اليتيمة في رمضان بمنازلهم ظهرا، ومنع التجمعات التي تعد أحد بوابات انتشار وباء كورونا.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن صلاة الجمعة لا تنعقد دون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، فلا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، وأن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.

وشهدت المساجد، طوال شهر رمضان، أداء أذان النوازل، فقط وتضمن أذان النوازل في صلاة الجمعة جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، حيث يتم رفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقا تاما، وضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.

وأدت قيادات المؤسسات الدينية، الخمس جمع في رمضان بمنازلهم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتم لمنع انتشار وباء كورونا.

وشهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الخمس جمع بمنزله في الأقصر، حيث يتواجد هناك في تلك الفترة، كذلك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلى بمنزله بالقاهرة، أما الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فكانت الجمع متنقلة ما بين منزله بالبحيرة ومنزله بالقاهرة.

وترأس الشيخ جابر طايع غرفة عمليات وزارة الأوقاف خلال الجمع، حيث لم تتلقى الوزارة أي تقرير بفتح المساجد في صلاة الجمعة.

ووجه الشكر والتقدير لجميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، شاكرا لهم التزامهم بتعليمات الوزارة في ضبط شؤون المساجد، وحسن فهمهم لصحيح الدين، وحسن تقديرهم للظروف الراهنة، داعيا لهم بمزيد من السداد والتوفيق.