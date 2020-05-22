حملة لنزع شباك الصيد من فوق الشعاب المرجانية بمنطقة اللاجونا بدهب

شن عدد من الغواصين بمدينة دهب في جنوب سيناء، حملة لنزع شباك الصيد من فوق الشعاب المرجانية بمنطقة اللاجونا، تحت رعاية قطاع محميات جنوب سيناء.

وقال عمر الشامي أحد الغطاسين بمدينة دهب، أن عددًا كبير من الصيادين الذين ليس لديهم خبرة كافية في الصيد، استغلوا الفراغ الإداري، الناتج عن أزمة جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وقاموا بأعمال صيد غير مسموح بها وغير عقلانية، حيث يتركون شباك الصيد على الشعاب المرجانية، وجعلها عرضة للتدمير.

وأضاف "الشامي"، أن مشايخ القبائل البدوية بالمدينة غير مؤيدين لهذه الظاهرة، واستنكروا عمليات الصيد بالشباك لكونها مدمرة للبيئة واقتصاد المدينة، كما أكدوا على تعاونهم لنزع هذه الشباك.

وأكد أنه جرى الحصول على إذن من غرفة الغوص، للسماح للمشاركين في الحملة بالغطس في قاع البحر بمنطقة اللاجونا، لنزع شباك الصيد من فوق الشعاب المرجانية، وبالفعل أصبحت المنطقة خالية تمامًا من شباك الصيد القديمة.

‎وأشار إلى أن العمل البيئي التطوعي يحتاج دائمًا إلى التعاون والتنسيق ما بين الجهات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار خبرة وآراء بدو المنطقة.