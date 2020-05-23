انسى الكحك.. واشتري "كوكيز العيدية وميني تارت"

«كحك بسكر راح نفطر به»، هكذا رددنا واعتدنا فى صباح أول أيام العيد، حيث الإفطار على طبق يحوى من الكعك والبسكويت ما لذ وطاب، وعلى أقصى تقدير يضاف إليه «بيتى فور وغريبة»، الأصناف التى طرأ عليها كثير من التجديد فى الفترة الأخيرة، وانضمت لها حلوى بأشكال ومذاقات مختلفة.

«سابليه، مينى تارت، كوكيز، وجوزية» فرضت نفسها على علب حلوى العيد بقوة، وأصبح لها زبائنها وعشاقها فى العيد، وتفننت محال الحلوى وصفحات البيع «أون لاين» فى استعراضها بأشكال وألوان جذابة.

«كوكيز العيدية» طرحتها علية نصر ضمن حلوى العيد، حيث فكرت فى استغلال أهم ملامح العيد «العيدية» فى تصميم الحلوى: «عملت كوكيز ومن فوقها وضعت أشكالاً لفئات النقود المختلفة، من جنيه لـ٢٠٠، مصنوعة من عجينة سكر رفيعة يتم طباعة أى صورة عليها، سواء صورة شخص أو عملة أو غيره».

٢٠٠ جنيه حددتها «علية» لكيلو الحلوى المصنوعة من عجينة السكر، ويتضمن ١٢ قطعة، ولم تكتفِ بذلك، إنما طرحت «كوكيز» مزينة بمظاهر أخرى للعيد وكلمات التهنئة: «بالونات، آيس كريم، عيد سعيد وبحب العيدية»، الأشكال التى تجذب أكثر الأطفال بصورة كبيرة، ولذلك تحرص الأسر على أن تتضمنها علبة حلوى العيد.

«جوزية»، حلوى على شكل حبة الجوز، بداخلها حشوات مختلفة «شيكولاتة، توفى، فراولة.. وغيرها»، طرحتها ياسمين محمد، على صفحتها المتخصصة فى الحلوى، مع قرب حلول عيد الفطر، كصنف جديد أخذ فى الانتشار فى السنوات الأخيرة.

تتضمن علبة حلوى العيد التى تطرحها «ياسمين» بخلاف «الجوزية» أصناف «مينى تارت وكوكيز وبسكويت بنكهات مختلفة وطبعاً الكحك»، وتتفاوت أسعارها وفقاً للوزن، وتصل للزبائن «ديليفرى»، بحد أقصى ليلة العيد.