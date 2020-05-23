صور.. تمثال لمجدي يعقوب في مسقط رأسه بالشرقية

أعلن اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية، وضع تمثال لجراح القلب العالمي مجدي يعقوب في شارع عبد المنعم رياض بدلا من ميدان الحصان.

وقال علام، إن الدكتور مجدي حبيب يعقوب هو بروفيسور مصري-بريطاني، وجراح قلب بارز من مواليد مدينة بلبيس، في 16 نوفمبر 1935 في منطقة تسمى حي النادي بشارع فؤاد الأول المعروف حاليا بشارع بورسعيد.

وأضاف لـ "الوطن"، أن والد الدكتور مجدي يعقوب قدم إلى المحافظة من إحدى محافظات الصعيد، وكان يعمل طبيبا وعين مديرا لمستوصف في مدينة بلبيس، ثم ولد الدكتور يعقوب وجرى تسجيله بمواليد بلبيس وعاش بها نحو 10 سنوات حصل خلالها على الشهادة الابتدائية من أحد المدارس بالمدينة وذلك قبل أن يغادر وعائلته.

وأشار إلى أنه فكر بصنع تمثال تكريما للدكتور مجدي يعقوب على إنجازاته الطبية وأعماله الخيرية، وتعريف الأجيال القادمة به كأحد رموز المحافظة.

وقال أحمد عفيفي فنان تشكيلي بمركز بلبيس، إن استغرق 40 يوما لتصنيع التمثال، مشيرا إلى أنه استخدام خامات عبارة عن طين أسواني ونسخة من الفايبر بلاس، وهي تتحمل العوامل الجوية المختلفة، مشيرا إلى أن شقيقه واثنين من زملائهما شاركاه في صناعة التمثال.

وأضاف أنه أشرف على صنع التمثال الدكتور شحته حسني عميد كلية التربية النوعية، حيث جرى اعتماده بعد النسخة النهائية.