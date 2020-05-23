"مصالح واحدة".. علاقات تركية إسرائيلية للتنقيب عن الغاز شرق المتوسط

في إطار المصالح تأخذ العلاقات بين تركيا وإسرائيل منعطفا إيجابيا بسبب المواقف من التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط ​، وجائحة فيروس كورونا، ووزير خارجية إسرائيلي جديد، بحسب تحليل للكاتب سيث فرانتزمان في صحيفة "جيروزاليم بوست".

تقرير: سفن خفر السواحل التركية تتحرش بقارب صيد يوناني

وأفادت جريدة "جرييك ريبورتر" اليونانية، بأن زورقي دورية تركيين تحرشا بزورق صيد يوناني قبالة جزيرة أوينوسي في شرق بحر إيجة، ووفقا لوزارة النقل البحري في أثينا، أجرت سفن خفر السواحل التركية مناورة خطيرة داخل المياه الإقليمية اليونانية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره خفر السواحل اليونانية سفينة تركية تدور حول قارب الصيد. وقالت صحيفة "بوليتيس" اليومية التي تصدر باللغة اليونانية في تقرير لها إن هدف السفن التركية كان إبعاد قارب الصيد بعيدا.

وذكرت جريدة كاثيميريني، أنه جرى إرسال زورقين لخفر السواحل اليونانيين من جزيرة خيوس بشرق بحر إيجه للتحقيق في شكوى قارب الصيد، وقالت "بوليتيس" إن سفينة قريبة تابعة لقوة الحدود الأوروبية فرونتكس لاحظت الحادث لكنها لم تتدخل.

تقرير: هجوم قراصنة أتراك على موقع وزارة الداخلية اليونانية على الإنترنت

شن قراصنة أتراك هجوما على موقع وزارة الداخلية اليونانية على الإنترنت، حسبما أفادت جريدة "يوناني سيتي تايمز"، وبحسب التقرير جرى استقبال زوار الموقع بصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تتوسط العلم التركي، واحتوت الصورة أيضا على رسالة من قراصنة يحملون اسم RootAyyıldız، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وأشارت الرسالة إلى أن القرصنة جاءت من أجل الرد على عدم احترام المجتمع الإسلامي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها نجحت وزارة الداخلية اليونانية في استرجاعها موقعها على الإنترنت الآن.