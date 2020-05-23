وفاة مدير الإدارة الصحية بـ"ههيا" إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي الدكتور عبداللطيف عبدالحميد مدير الإدارة الصحية بـ"ههيا" إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد احتجازه عدة أيام داخل أحد مستشفيات العزل.

ونعت نقابة أطباء الشرقية، الطبيب الراحل خلال بيان لها عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيه: "تنعى نقابة أطباء الشرقية عبداللطيف عبد الحميد مدير إدارة ههيا الصحية الذي وافته المنية متأثراً بأصابته بفيروس كورونا للفقيد الرحمة نحسبه عند الله من الشهداء ولأسرته خالص العزاء".

ومن المقرر تشييع الجثمان ودفنه في "كفر الشوبكي" التابعة لقرية طوخ مركز أبو كبير مسقط رأس الطبيب الراحل.