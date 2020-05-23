علي جمعة: سيدنا زكريا وجد السيدة مريم صاحبة عقيدة وعبادة وخُلق صحيح

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن والدة السيدة مريم عقب ولادتها وضعتها في القماط أو "اللفة" وتركتها للعُباد في المعبد حتى توفي نذرها، فأخذوها وفرحوا بها، وبدأوا يتنازعون بعضهم البعض لمن يكفلها، "عملوا قرعة، فاز فيها في النهاية سيدنا زكريا واللي خصص ليها خلوة داخل المعبد".

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن النبي يحب أن يرى تعاليمه مطبقة على الناس، وسيدنا زكريا شاهد في مريم البنت التقية الصديقة التي اتقنت العبادة وعملها، فكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، حيث وجد فاكهة الصيف في الشتاء والعكس، فسألها أنى لك هذا فقالت هو من عند الله، "ربنا بيحب إنك تنسب الشيء له".

وأشار إلى أن سيدنا زكريا وجدها صاحبة عقيدة وعبادة وخُلق صحيح، "لما لقاها كدة يبقى إنه تحت نظر وقدرة الله وتُذكرنا بمدى أن الله يقول للشيء كن فيكون"، وهنا دعى زكريا بأن يرزقه الله الولد الصالح على غرار البنت الصالحة.