علي جمعة: لهذا السبب تكررت كلمة "اصطفاكِ" للسيدة مريم في القرآن

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الملائكة نادت على السيدة مريم خلال وجودها في الخلوة قائلين لها "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ".

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء ببرنامج "مصر أرض الأنبياء"، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن سبب تكرار كلمة "اصطفاكِ"، "الله سبحانه وتعالى اصطفاكِ فوفقكِ، فطمر فيكي التوفيق، فطهرتي نفسك فاصطفاك في درجة أعلى"، لافتًا إلى أن الاصطفاء الأول كان توفيقًا، والاصطفاء الثاني كان تكريمًا.

وأوضح أن استعمال كلمة "العالمين" في القرآن ورد بوجهين، الأول بعالمين في زمانها وورد بالعالمين مطلقًا، موضحًا أن الراجح عند المفسرين أن المقصود بالعالمين في قصة السيدة مريم أن الله فضلها على نساء العالمين في زمانها، وليس بشكل عام، ولكنه يرجح بشكل شخصي أن الله فضلها على نساء العالمين في العموم.