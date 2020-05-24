نصب ومحاولة التعايش مع الأمر الواقع.. ملخص أحداث مسلسل سكر زيادة

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

دارت أحداث المسلسل من مسلسل سكر زيادة، حول شجار دائم بين "كريمة" نبيلة عبيد، مع "عصمت" نادية الجندي، بعدما جاءت والدتها "فوزية" سميحة أيوب لتعيش معهما، وتتهمها أنها تأتي بعائلتها كاملة حتى تحتل الفيلا.

وتظهر في الحلقة الرابعة "علا" هنادي مهنا ابنة "عصمت"، التي ستحتفل بخطبتها قريبا، وتقرر والدتها أن تقيم حفل الخطبة في الفيلا، لكن "كريمة" ترفض إقامة الحفل، وتحاول "جميلة" هالة فاخر إقناعها، وترضى "كريمة" بشرط، أن تؤجر "عصمت" نصيبها في الفيلا يوم الخطبة، وتطلب 25 ألف جنيه نظير موافقتها.

شعور "عصمت" بالغيرة من "كريمة" كان محور الحلقات.

ويظهر شخص يدعى "عكاشة" حمدي الميرغني، من الصعيد، يقول إنه يبحث عن والدته، يذهب إلى الفيلا، وعندما يرى "جميلة" هالة فاخر، يقول لها إنها والدته، ثم عندما يرى "عصمت" نادية الجندي، يقول لها إنها والدته، والأمر نفسه مع "كريمة" نبيلة عبيد، لكنهن يطردنه خارج الفيلا.

يخبر "عكاشة" حارس العقار، أن عليه ثأر وهو هارب من الصعيد، وأن والده هو من أعطاه عنوان المنزل، وأخبره أن هناك والدته، "عصمت" تتهم "كريمة" أنه ابنها، والأمر نفسه تفعله "كريمة".

يرث "عكاشه" بعد وفاة والده 100 مليون جنيه، في هذه اللحظة تفكر كل واحدة منهن كيف تتقرب منه للاستفادة من أمواله.

تتغير معاملتهن مع "عكاشة" في محاولة لإرضائه، تلجأ "عصمت" للعرافة حتى تحاول إقناع "عكاشة" بأنها والدته لتستغل المال الذي ورثه.

أما "جميلة" فتتقرب من "عكاشة" وتخبره بأنها والدته وستنفذ كل طلباته.

وينتهى مسلسل سكر زيادة بنصب امرأة على "عكاشة" والاستيلاء على كل أمواله، وتبدأ رحلة البحث عن أمواله من جديد.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن، في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.