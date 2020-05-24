في زمن كورونا.. شواطئ وساحات جنوب سيناء خالية خلال العيد

خلت شواطئ وشوارع وميادين محافظة جنوب سيناء من المارة في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، والتزم المواطنين بيوتهم تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تكثيف التواجد الأمني على جميع مداخل ومخارج المحافظة، وحول الكنائس والمناطق الحيوية بالمحافظة.

وفي مدينة طور سيناء، أُغلقت جميع الشواطئ العامة، والساحات ومنطقة حمام موسى، وتم غلق جميع الطرق المؤدية إليهم، مع تكثيف الحملات المرورية المتحركة في الشوارع لمتابعة تطبيق قرار الحظر.

وأغلق طريق الكورنيش بمدينة رأس سدر، كما أغلقت جميع الشواطئ العامة.

وقال رئيس المدينة، علي حمادة، إن جميع المقاهي والكافتيريات، والمتنزهات، التزمت بقرار الغلق، ولم يجرى رصد أي مخالفات.

وتشهد مدينة شرم الشيخ إجراءات أمنية مشددة، حيث خلت جميع شواطئ المدينة التي توجد بهضبة أم السيد، ومحمية رأس محمد، وخليج نعمة، والشاطئ العام، ومنطقة نبق، وأيضًا الميادين والحدائق والمتنزهات العامة، إضافة إلى محمية رأس محمد من الزائرين .