رئيس مدينة القناطر الخيرية: الشعب المصري مقدر للحالة التي نمر بها

قال اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن هناك التزاما من قبل المواطنين بتنفيذ الأوامر وعدم التجول على الكورنيش وانضباط المواطنين واحترامهم للتعليمات التي أصدرت من قبل رئيس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً على أن الشعب المصري واعي وناضج ومتفهم ولامس للحالة التي تمر بها البلاد والعالم كله.

وأضاف عبدالحميد، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه حتى الآن لا توجد أي مشاكل من قبل المواطنين، لافتاً إلى أن الكورنيش هو بوابة الحدائق ولا يوجد أي تجول فيهم أو الدخول لهم، ونفس الانضباط الموجود في الكورنيش هو نفسه في الحدائق.

وتابع، أنه تم عمل تطهيرات مستمرة منذ الجائحة وحتى الآن للوقاية من فيروس كورونا، وتم التنبيه على الأهالي بالالتزام في المنازل لخطورة كسر حظر التجوال والمواطنين استجابوا لكل التعليمات.