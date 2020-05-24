زوجة الشهيد مصطفى عبيد عن هدية الرئيس: أسعدتنا واعتدنا على اهتمامه

لم ينس أسر الشهداء يوما، فدائما يتذكرهم في المناسبات المختلفة مشيدا بتضحياتهم في سبيل حماية الوطن، فوجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، في منازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

الدكتورة آيات عبدالفتاح زوجة الشهيد مصطفى عبيد، قالت لـ"الوطن"، إن والد الشهيد تلقي مكالمة أن الرئيس يرغب في إرسال هدية لأسرة الشهيد بمناسبة عيد الفطر، "كانت مفاجأة غير متوقعة في ظل تلك الظروف من انتشار فيروس كورونا".

سعادة كبيرة انتابت زوجة الشهيد وأبناءه بهدية الرئيس السيسي لهم، والتي كانت سببا في فرحة كبيرة داخل المنزل، "هذا الموقف ليس بجديد على الرئيس السيسي، فدائما يخبرنا أنه بجانبنا وبجانب كل أسر الشهداء في أي شيء يحتاجونه"، حسب حديثها.

كذلك تتواصل الجهات المسؤولة عن أسر الشهداء معهم بصفة مستمرة للاطمئنان عليهم، أو أن كانوا بحاجة لأي شيء لتوفيره لهم، "بنشعر أن الشهيد لم يذهب دمه هباء فالدولة تتذكره دائما في كل المناسبات".