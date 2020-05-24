وكأنه وسطهم.. "أغاثون" جمع عائلة المنسي في صورة: عايز أفرح أسرته

تضحيات وبطولات الشهيد أحمد منسي كانت دافعا له للتفكير في محاولة تخليد ذكراه وإسعاد أسرته، فاستخدم موهبته التي برع فيها لمحاولة جمع شمل أسرة الشهيد مرة آخرى في هدية غير تقليدية تقدم للأسرة.

رسم الشاب العشريني، أغاثون رأفت، الطالب بكلية طب إسنان جامعة الزقازيق، صورة تجمع أسرة الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017، باستخدام برامج "الفوتوشوب".

"حبيت أسعد أسرته".. بهذه الكلمات بدأ "أغاثون" حديثه لـ"الوطن"، بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، وشاهد بصورة أوضح كيف ضحي الشهيد وزملائه لحماية أرض الوطن، فكر في عمل شيء يساهم في فرحة الشهيد، "فكرت في أني أعمل فكرة أجمع أسرة الشهيد في رسمة زي ما تعودت أعمل مع الأشخاص العادية التي فقدت شخصا بأني أعملهم صورة مع بعض".

"استغرقت الصورة ساعة متواصلة من العمل".. إذ بدأت بمحاولة البحث عن صورة تجتمع فيها الأم والأبناء بجودة عالية، حتى وجد صورة لأحد اللقاءات التلفزيونية، ثم وضع صورة الشهيد منسي في منتصف الأسرة، باستخدام برامج متعددة، "فكرة الرسمة أن الأسرة بتجتمع لمشاهدة مسلسل الاختيار والشهيد بينهم يتابع العمل".

يتمني "أغاثون"، أن تتاح له فرصة إرسال الصورة إلى أسرة الشهيد، وأن تنال إجابهم وأن تكون سببا في إدخال الفرحة في قلوبهم، "دي أقل حاجة ممكن نقدمها لأسرة شهيد ضحي بحياته فداء للوطن، مفيش حاجة تقدر تعوضه بس بحاول أعمل حاجة".

مبادرة الشاب العشريني في إسعاد من فقدوا أحد من عائلتهم بعمل صورة تجمعهم بدأت قبل عدة أشهر، "رسمت فيها صور لأشخاص فقدوا أحد أقاربهم وجمعتهم في صورة، واللي شجعني أكمل الفرحة اللي شفتها في عنيهم لما بيشوفوا الرسمة"، حسب "أغاثون".