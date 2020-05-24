شقيق الشهيد محمود المغربي: سعدنا بهدية الرئيس وتذكره لتضحيات البطل

لم ينس أسر الشهداء يوما، فدائما يتذكرهم في المناسبات المختلفة مشيدا بتضحياتهم في سبيل حماية الوطن، فوجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، في منازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

يروي أحمد المغربي، شقيق الشهيد محمود محمد المغربي، أن هدية الرئيس وصلت للأسرة اليوم، في حوالي الساعة الـ12 ظهرا، وذلك بعدما تلقت الأسرة قبل يومين مكالمة هاتفية، من أحد المسؤولين بالقوات المسلحة أن هناك هدية من الرئيس السيسي لأسرة الشهيد.

سعادة كبيرة انتابت الأسرة فور وصول هدية الرئيس لمنزل الأسرة مع عدد من ضباط القوات المسلحة، لتبليغ أسرة الشهيد تهنئة الرئيس بمناسبة عيد الفطر، "فرحنا لأن الدولة والرئيس لسة فكرين محمود واللي عمله عشان البلد"، حسب شقيقه.

استشهد النقيب محمود محمد المغربي، في سبتمبر عام 2019، إثر هجوم إرهابي على كمين "التفاحة" في منطقة بئر العبد بشمال سيناء.