حدائق الإسماعيلية خالية في اليوم الثاني للعيد

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على التزام المواطنين لليوم الثاني بالتعليمات الصادرة من رئاسة الوزراء بعدم الخروج في أيام العيد ومنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المحافظة نفذت مجموعة من التدابير والتحذيرات للمواطنين بداية من أول أيام العيد بهدف تقليل التجمعات وعدم التزاور في العيد، أو التواجد بالطرقات العامة والحدائق والتأكيد على إغلاق الشواطئ والمتنزهات ومتابعة إغلاق الكافيهات والأندية، ومواصلة رش الحدائق بالمياه

وكانت قوات الأمن بالإسماعيلية قد بدأت في متابعة الحدائق لليوم الثاني على التوالي ومنع المواطنين من التواجد بها، والمرور على الأسواق والمحلات التى تدخل ضمن الأماكن المغلقة بشكل كامل طوال فترة العيد وتحرير محاضر للمخالفين بحسب القانون، وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء.