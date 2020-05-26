أساتذة مناعة: الفيروس لا يحيا على الأسطح.. ويصيب كرات الدم الحمراء بدلا من أنسجة الرئة

لا تزال الأبحاث والدراسات تكشف يوماً بعد آخر، معلومات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما يخص طبيعة الفيروس والخلايا التى يستهدفها وكيفية الإصابة بالعدوى.

يقول محمود الأنصارى، استشارى المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك خلية مستهدفة لأى فيروس، لأنه فى الفيروسات المستجدة لا تكون جميع خلايا الجسم مستهدفة، وفى حالة كورونا هناك بعض الحالات يقوم من خلالها الفيروس باستهداف كرات الدم الحمراء، وتحديداً جزء الهيموجلوبين وليس أنسجة الرئة كما يحدث فى معظم حالات الإصابة، ويشير «الأنصارى» إلى أن الهيموجلوبين عبارة عن حديد وبروتين الدم «جلوبين»، حيث يقوم الفيروس باستهداف خلايا الحويصلات الهوائية داخل الرئة، ومن ثم استهداف كرات الدم الحمراء: «عملية تبادل الغازات دى عملية بتتم داخل الحويصلات الهوائية، ويحدث استبدال ثانى أكسيد الكربون بالأكسجين، الدم محمل بالأكسجين، فى الحالة دى بيوصلها مصدرين أساسين من التغذية الجلوكوز والأكسجين اللى بيحرق الجلكوز فبنحصل على الطاقة، فى بعض الحالات الفيروس بيستهدف بروتين الدم وبالتالى عملية تشبع الأنسجة بالأكسجين لا تتم ومن ثم الأكسجين مابيوصلش لخلايا الجسم ومصادر الطاقة يتم فقدها».

"الأنصارى": بروتوكول العلاج يختلف بحسب الخلايا المصابة

ويضيف استشارى المناعة أن بروتوكول العلاج يختلف بحسب الأنسجة والخلايا التى يستهدفها الفيروس: «العلاج اللى بنصرفه للشخص اللى عنده مشكلة فى الرئة والفيروس مأثر عليها بشكل كبير بيكون غير اللى بياخده مصاب تانى، الفيروس هاجم كرات الدم الحمراء، وبروتوكول العلاج بيختلف من حالة لأخرى طبقاً لحدة الأعراض وتفاعل جهاز المناعة تجاه هذه العدوى الفيروسية».

وفيما يخص العدوى يشير «الأنصارى» إلى أن الفيروس لا يحيا على الأسطح إطلاقاً وبالتالى استخدام المطهرات والمنظفات ليس له أساس طبى لأنه لا يمكن للعدوى أن تنتقل عن طريق اللمس، وأن استخدام الكمامة والتباعد الجسدى فقط هو الحل الوحيد لتجنب الإصابة بالعدوى، حيث إنه ينتقل بالرذاذ فقط لا غير.

"الحداد": "كورونا" يؤدى إلى "التخثر الدموى"

ويقول أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بـ«المصل واللقاح»، إن الفيروس يصيب الرئة أولاً، إلا أنه بعد دخوله إلى الجسم، وتحديداً أثناء ارتباطه بخلايا وأنسجة الرئة، يتحد مع كرات الدم الحمراء، ويحدث ما يسمى بالتخثر الدموى، ويشير «الحداد» إلى أن ذلك الأمر يؤدى إلى حدوث جلطة فى الشريان الرئوى، وبالتالى تنتقل الجلطة إلى أى عضو من أعضاء الجسم وقد تكون سبباً فى الوفاة: «الرئة هى أول عضو بيتم استهدافه من الفيروس لأنه بيدخل عن طريق الفم أو الأنف، وده بيتسبب فى إما تكسير أو ارتباط بهيموجولوبين الدم، ما يقلل من قدرته على نقل الأكسجين لجميع الخلايا، ومن ثم صعوبة فى التنفس الأمر اللى بيؤدى إلى تكوين الجلطات، لذا يتم وضع مضادات تجلط فى بروتوكولات العلاج وده ماكانش بيتم استخدامه فى أول مراحل العلاج».