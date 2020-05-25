بالفيديو.. أهالي متوفاه باشتباه كورونا يقتحمون مستشفى بالشرقية ويأخذون الجثمان

اقتحم أهل مريضة توفيت إثر إصابتها بإشتباه كورونا داخل مستشفى حميات فاقوس وأخذوا جثمانها بالقوة، فيما انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتم إعادة الجثمان.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الشباب والسيدات وهم يقتحمون مستشفى حميات فاقوس وهم يحملون جثمان السيدة الموضوع أعلى أحد الأسرة بالمستشفى ثم وضعوها داخل سيارة ربع نقل فيما سُمع خلال الفيديو صراخ السيدات.

وصرح مصدر بمديرية الصحة بالشرقية بأن المتوفية دخلت المستشفى باشتباه أعراض كورونا ثم توفيت ورفض أهلها الانتظار لحين تغسيلها ودفنها وفقا للإجراءات الاحترازية وأخذوها بالقوة.

وأضاف تم استدعاء الشرطة التي تدخلت وسيطرت على الموقف وتمكنت من إعادة جثمان السيدة إلى المستشفى وتغسيلها وتكفينها ودفنهابمعرفة الطب الوقائي وفقا للإجراءات الاحترازية من الفيروس.