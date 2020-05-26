علي ربيع: "لو حد عاوز يسلم عليا ويبوسني برش عليه كحول في وشه"

قال الفنان علي ربيع، إنه متلزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، كما أنه يلتزم بارتداء الكمامة عند الجلوس مع الأشخاص: "أنا واخد بالي بزيادة، ومش بقلع الماسك، لو بكلم ناس ما بيني وبينهم مسافة قريبة، ولو حد عاوز يسلم عليا ويبوس، برش عليه كحول في وشه".

وأضاف "ربيع" خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، أنه كان سعيد خلال تصويره مسلسل "عمر ودياب" مع الفنان مصطفى خاطر، نظرا لأنه كان يشارك معه في أعمال خلال الثماني سنوات الماضية "فيه كيميا بينا وبين بعض وفاهمين بعض وبنساعد بعض أننا بقى أحسن، وبتبقى واثق في اللي قدامك فلو مثلا بتعمل مشهد قليل أو وحش، فهو دايما مستحيل يسيبك أو يعديها".

وأشار إلى أن شركة الإنتاج، هي التي قررت أن يشارك في بطولة مسلسل مع مصطفى خاطر، "الشركة كلمتني وكلمت خاطر، وقالت لنا انتو الاتنين هتعملوا مسلسل، فقلت يا سلام ياريت"، لافتا إلى أنه يهتم بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة إنستجرام.